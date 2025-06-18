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Enes Nalbantoğlu Karşıyaka'dan ayrıldı

Enes Nalbantoğlu Karşıyaka'dan ayrıldı

11:3718/06/2025, Çarşamba
IHA
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Enes Nalbantoğlu, Karşıyaka formasıyla iki sezonda toplam 52 maça çıkarken, 20 gol kaydetmeyi başardı.
Enes Nalbantoğlu, Karşıyaka formasıyla iki sezonda toplam 52 maça çıkarken, 20 gol kaydetmeyi başardı.

Karşıyaka’da, 2 sezondur takımda olan Enes Nalbantoğlu’nun sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığı öğrenildi.

İzmir’in en köklü kulüplerinden birisi olan Karşıyaka’da sıkıntılı günler yaşanmaya devam ediyor. 29 Mayıs’taki olağanüstü genel kurulunda başkan adayı çıkmayınca 26 Haziran’a ertelenen seçime kadar yönetimsiz kalan Karşıyaka’da flaş bir ayrılık gerçekleşti. 30 yaşındaki futbolcu Enes Nalbantoğlu’nun, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığı belirtildi. Yeşil-kırmızılılar, kadrodaki 3 önemli oyuncusundan birisini daha kaybetti. Geriye sadece geçen sezonun sürekli oynayan futbolculardan Kadir Bakırtaş ve Ferdi Burgaz kaldı.


İhtar çekti ve serbest kaldı


İki sezondur Karşıyaka formasını giyen ve 11’in değişilmez ismi olan Enes Nalbantoğlu, 1 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen alacaklarına karşılık geçtiğimiz aylarda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla yeşil-kırmızılı kulübe ihtar çekti. Daha sonra 30 günlük yasal süreçte 30 yaşındaki deneyimli futbolcuya ödeme yapılmayınca serbest kalma hakkı elde etti. Durum böyle olunca sözleşmesini tek taraflı fesheden Nalbantoğlu, bonservisi aldı.


Enes Nalbantoğlu, Karşıyaka formasıyla iki sezonda toplam 52 maça çıkarken, 20 gol kaydetmeyi başardı.

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