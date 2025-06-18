Enes Nalbantoğlu Karşıyaka'dan ayrıldı

İzmir’in en köklü kulüplerinden birisi olan Karşıyaka’da sıkıntılı günler yaşanmaya devam ediyor. 29 Mayıs’taki olağanüstü genel kurulunda başkan adayı çıkmayınca 26 Haziran’a ertelenen seçime kadar yönetimsiz kalan Karşıyaka’da flaş bir ayrılık gerçekleşti. 30 yaşındaki futbolcu Enes Nalbantoğlu’nun, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığı belirtildi. Yeşil-kırmızılılar, kadrodaki 3 önemli oyuncusundan birisini daha kaybetti. Geriye sadece geçen sezonun sürekli oynayan futbolculardan Kadir Bakırtaş ve Ferdi Burgaz kaldı.