Enes Tepecik Kartal'a doğru

1.75 boyundaki Enes Tepecik, sol ayağını kullanıyor.
Hem orta sahayı güçlendirmek hem de yerli kontenjanında elini rahatlamak isteyen Beşiktaş, gurbetçi oyuncuları da listesine ekledi.
Siyah-beyazlılar, Rapid Wien forması giyen Türk asıllı futbolcu Enes Tepecik'i gündemine aldı. Rapid Wien B Takımı'nda oynayan 19 yaşındaki futbolcu için birçok takımın ilgisi olduğu belirtildi.
Avusturya Milli Takımı'nın alt takımlarında da oynayan Enes Tepecik, geçtiğimiz sezon çıktığı 18 maçta 4 gol attı.
Enes'in kulüplerin anlaşması durumunda Beşiktaş'a gelmek istediği de ifade edildi.