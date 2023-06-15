Enes Tepecik Kartal'a doğru

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in en çok istediği oyunculardan biri olan Geoffrey Kondogbia için kesenin ağzını açacak. Siyah-beyazlı kulübün kurmayları önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek, Atletico Madrid ile pazarlığa oturacak. Fransız basını ise Beşiktaş'ın Nice'ten Beka Beka'yı istediğini yazdı.