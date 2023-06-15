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Spor

Enes Tepecik Kartal'a doğru

Beşiktaş, Rapid Wien B Takımı'nda 10 numara pozisyonunda forma giyen Enes Tepecik'i gündemine aldı.

11:17 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
1.75 boyundaki Enes Tepecik, sol ayağını kullanıyor.

1.75 boyundaki Enes Tepecik, sol ayağını kullanıyor.

Hem orta sahayı güçlendirmek hem de yerli kontenjanında elini rahatlamak isteyen Beşiktaş, gurbetçi oyuncuları da listesine ekledi.


Siyah-beyazlılar, Rapid Wien forması giyen Türk asıllı futbolcu Enes Tepecik'i gündemine aldı. Rapid Wien B Takımı'nda oynayan 19 yaşındaki futbolcu için birçok takımın ilgisi olduğu belirtildi.


Avusturya Milli Takımı'nın alt takımlarında da oynayan Enes Tepecik, geçtiğimiz sezon çıktığı 18 maçta 4 gol attı.


Enes'in kulüplerin anlaşması durumunda Beşiktaş'a gelmek istediği de ifade edildi.




#Beşiktaş
#Enes Tepecik
#Rapid Wien
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