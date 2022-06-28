Spor Enes Ünal Juvenin radarında
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Enes Ünal Juve'nin radarında

İtalyan ekibi Juventus, geçen sezon Getafe formasıyla 16 gollük performans sergileyen milli futbolcu Enes Ünal'a talip oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Enes Ünal Juvenin radarında
Enes Ünal'ın kulübüyle 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İspanya LaLiga ekiplerinden Getafe forması giyen Enes Ünal, gösterdiği başarılı performansın ardından Juventus’un radarına girdi.

Geçtiğimiz sezon Getafe forması ile LaLiga’da güzel bir performans sergileyen milli futbolcu, İtalyan devinin dikkatini çekti. İspanyol basınında COPE’de yer alan habere göre serbest kalma bedeli 40 milyon euro olan Enes Ünal için Getafe, 25 milyon euroluk bir teklif bekliyor.

2020 yılında İspanya ekibine transfer olan Enes Ünal, geçtiğimiz sezon 37 maçta, 16 gol ve 1 asistlik performansa imza atmış ve taraftarlar tarafından Getafe’de yılın futbolcusu seçilmişti.

Bursaspor altyapısında yetişen Enes Ünal, 2015 yılında 18 yaşındayken Manchester City’ye transfer olmuştu. Milli futbolcu daha sonra ise Genk, NAC Breda, Twente, Villarreal, Levante ve Real Valladolid formalarını giydikten sonra Getafe’ye transfer olmuştu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Enes Ünal (@enesunal16)'in paylaştığı bir gönderi

Milli futbolcu parıldıyor: Değeri 25 milyon euroya çıktı
SPOR
Milli futbolcu parıldıyor: Değeri 25 milyon euroya çıktı

İnsanın oturup ağlayası geliyor

'İnsanın oturup
ağlayası geliyor'

Kapıkule'den girişleri sürüyor: Akın akın geliyorlar...
Sınıra ejderha gözü

Sınıra ejderha gözü

​Hudut güvenliğinde kaçak geçişlere dur diyecek.
Eşcinsellik doğuştandır yalanı nasıl ortaya çıktı?

ABD ve eşcinsellik hakkındaki sözleri hafızalara kazındı.

Depoyu doldururken 150 lira fark edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.