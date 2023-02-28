Enes Ünal'ın gol sevinci
İspanya LaLiga'da 23'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, deplasmanda Villarreal'e konuk oldu.
El Madrigal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Getafe, 9'uncu dakikada Enes Ünal'ın kafa golüyle öne geçti. La Liga'da bu sezon 8. golünü atan Enes, takımının en golcü futbolcusu olsa da Getafe'nin kötü gidişini engelleyemedi.
Villarreal'de Chukwueze, 44'üncü dakikada attığı golle skora denge getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Ev sahibi ekipte Jose Morales, 52'nci dakikada attığı golle skoru belirledi: 2-1. Karşılaşma bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla Villarreal, puanını 34'e yükseltirken, Getafe 22 puanla düşme hattından çıkamadı.