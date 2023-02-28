El Madrigal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Getafe, 9'uncu dakikada Enes Ünal'ın kafa golüyle öne geçti. La Liga'da bu sezon 8. golünü atan Enes, takımının en golcü futbolcusu olsa da Getafe'nin kötü gidişini engelleyemedi.