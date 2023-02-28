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Spor

Enes Ünal'ın muhteşem golü Getafe'ye yetmedi

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, ligin 23'üncü haftasında deplasmanda Villarreal 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Enes Ünal, attığı kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Fakat daha sonra Villarreal 44 ve 52. dakikalarda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı. Getafe forması giyen Enes Ünal'ın, Villarreal'e karşı attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:02 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Enes Ünal'ın gol sevinci

Enes Ünal'ın gol sevinci

İspanya LaLiga'da 23'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, deplasmanda Villarreal'e konuk oldu.


Enes Ünal takımın en golcü oyuncusu

El Madrigal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Getafe, 9'uncu dakikada Enes Ünal'ın kafa golüyle öne geçti. La Liga'da bu sezon 8. golünü atan Enes, takımının en golcü futbolcusu olsa da Getafe'nin kötü gidişini engelleyemedi.


Villarreal'de Chukwueze, 44'üncü dakikada attığı golle skora denge getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Ev sahibi ekipte Jose Morales, 52'nci dakikada attığı golle skoru belirledi: 2-1. Karşılaşma bu skorla sona erdi.


Bu sonuçla Villarreal, puanını 34'e yükseltirken, Getafe 22 puanla düşme hattından çıkamadı.


Enes Ünal'ın Villarreal'e karşı attığı golü izle




#Enes Ünal
#Villarreal
#Getafe
18 dakika önce
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Enes Ünal'ın muhteşem golü Getafe'ye yetmedi
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