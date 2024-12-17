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Enes Ünal'dan Premier Lig'de harika gol

Enes Ünal'dan Premier Lig'de harika gol

09:3017/12/2024, mardi
G: 17/12/2024, mardi
IHA
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Enes Ünal üst üste iki Premier Lig maçında gol atma başarısı gösterdi.
Enes Ünal üst üste iki Premier Lig maçında gol atma başarısı gösterdi.

İngiltere Premier Lig’de Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, son dakikada attığı frikik golüyle West Ham United karşısında takımına 1 puanı kazandırdı.

Premier Lig’in 16. haftasının kapanış maçında Bournemouth, evinde West Ham United ile karşılaşırken müsabaka 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.


İlk yarısı golsüz geçilen maçın 80. dakikasında ev sahibinde Evanilson’un yerine milli futbolcu Enes Ünal dahil oldu. Mücadelenin 87. dakikasında Lucas Paqueta’nın penaltı golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti. Golden kısa süre sonra kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Enes Ünal, sert şutuyla topu filelere gönderdi ve 90. dakikada eşitliği sağladı.



Taraflar 1-1’lik eşitlikle sahadan birer puanla ayrıldı. Bu beraberliğin ardından puanını 25’e yükselten kırmızı-siyahlılar 6. sırada yer aldı. West Ham ise haftayı 19 puanla 14. sırada tamamladı.


Enes, bu sezonki ikinci golüne ulaşırken, üst üste iki lig maçında da gol sevinci yaşadı.


Bournemouth, ligde bir sonraki hafta 22 Aralık Pazar günü Manchester United’a konuk olacak.





#Premier Lig
#Enes Ünal
#Bournemouth

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