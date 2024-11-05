Portekiz'in en iyisi Kerem Aktürkoğlu

Benfica forması giyen milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim aylarının en iyi forvet oyuncusu ödülüne layık görüldü.
Portekiz Futbol Federasyonu, Primeira Lig'de eylül ve ekim aylarının en iyi forvet oyuncusunu seçti.
Benfica forması giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performans ile bu ödüle layık görüldü.
26 yaşındaki kanat oyuncusu forma giydiği beş karşılaşmada 5 gol atıp 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Sezonun geride kalan kısmında Benfica formasıyla 9 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 tanesi ligde, 3 tanesi ise Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 8 gol attı. Kerem'in 3 tane de asist katkısı bulunuyor.