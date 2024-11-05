Portekiz'in en iyisi Kerem Aktürkoğlu

Portekiz Futbol Federasyonu, Primeira Lig'de eylül ve ekim aylarının en iyi forvet oyuncusunu seçti.

Benfica forması giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performans ile bu ödüle layık görüldü.

Sezonun geride kalan kısmında Benfica formasıyla 9 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 tanesi ligde, 3 tanesi ise Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 8 gol attı. Kerem'in 3 tane de asist katkısı bulunuyor.