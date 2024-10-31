İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Brighton & Hove Albion evinde Liverpool’u konuk etti. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu maçın 46. dakikasında oyundan çıktı ve Brighton kalesinde 3 gol görerek 3-2’lik skorla kupaya veda etti. Liverpool’un galibiyet golleri Cody Gakpo (2) ve Luis Diaz’dan geldi. Brighton & Hove Albion - Liverpool maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.