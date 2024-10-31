Portekiz Lig Kupası çeyrek finalde Benfica evinde Santa Clara’yı 3-0 mağlup etti.
Portekiz Lig Kupası çeyrek finalde Benfica evinde Santa Clara’yı konuk etti. Maç ev sahibi Benfica’nın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu bu maçı boş geçti. Orkun Kökçü ise oyuna 46. dakikada girdi ve skora etki etti. Benfica - Santa Clara maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Benfica, Portekiz Lig Kupası çeyrek finalinde evinde Santa Clara’yı 3-0 mağlup etti. Galibiyet golleri Angel Di Maria ve Vangelis Pavlidis’den (2) geldi. Benfica - Santa Clara maç özeti haberimizde.
BENFICA - SANTA CLARA MAÇ ÖZETİ
BENFICA - SANTA CLARA MAÇ ÖZETİ
BENFICA - SANTA CLARA MAÇ SONUCU
BENFICA - SANTA CLARA MAÇ SONUCU
PORTEKİZ LİG KUPASI ÇEYREK FİNAL TOPLU SONUÇLARI
PORTEKİZ LİG KUPASI ÇEYREK FİNAL TOPLU SONUÇLARI
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