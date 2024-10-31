Portekiz Lig Kupası çeyrek finalde Benfica evinde Santa Clara’yı konuk etti. Maç ev sahibi Benfica’nın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu bu maçı boş geçti. Orkun Kökçü ise oyuna 46. dakikada girdi ve skora etki etti. Benfica - Santa Clara maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.