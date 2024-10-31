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Ferdi Kadıoğlu oyundan çıktı, Brighton 3 gol yiyerek kupaya veda etti

Ferdi Kadıoğlu oyundan çıktı, Brighton 3 gol yiyerek kupaya veda etti

10:0131/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ferdi Kadıoğlu oyundan çıktı, Brighton 3 gol yiyerek kupaya veda etti
Ferdi Kadıoğlu oyundan çıktı, Brighton 3 gol yiyerek kupaya veda etti

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Brighton & Hove Albion evinde Liverpool’u konuk etti. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu maçın 46. dakikasında oyundan çıktı ve Brighton kalesinde 3 gol görerek 3-2’lik skorla kupaya veda etti. Liverpool’un galibiyet golleri Cody Gakpo (2) ve Luis Diaz’dan geldi. Brighton & Hove Albion - Liverpool maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İngiltere Lig Kupası’nda son 16 turunda Brighton ve Liverpool karşı karşıya geldi. Maç Liverpool’un 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Brighton’ın yediği gollerin Ferdi Kadıoğlu’nun oyundan çıkmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Brighton & Hove Albion - Liverpool maç özeti haberimizde.

BRİGHTON & HOVE ALBİON - LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ

Brighton & Hove Albion - Liverpool maç özetini izlemek için

BRİGHTON & HOVE ALBİON - LİVERPOOL MAÇ SONUCU

İNGİLTERE LİG KUPASI SON 16 TURU TOPLU SONUÇLAR



#Brighton & Hove Albion
#Liverpool
#İngiltere Lig Kupası

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