Suudi Arabistan Kral Kupası Son 16 Turu’nda Al Nassr evinde Al Taawon’u konuk etti. Karşılaşma Al Taawon’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı ve Al Nassr kupaya veda etti. Cristiano Ronaldo maçın son dakikasında penaltı kaçırarak büyük tepki topladı. Al Nassr - Al Taawon maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.