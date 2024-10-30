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Lukaku ve Kvaratskhelia attı Napoli deplasmanda kazandı | ÖZET

Lukaku ve Kvaratskhelia attı Napoli deplasmanda kazandı | ÖZET

10:3330/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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İtalya Serie A 10. haftasında Milan evinde Napoli’ye 2-0 mağlup oldu.
İtalya Serie A 10. haftasında Milan evinde Napoli’ye 2-0 mağlup oldu.

İtalya Serie A 10. haftasında Milan evinde Napoli’yi konuk etti. Maç Napoli’nin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 5’ Romelu Lukaku ve 43’ Khvicha Kvaratskhelia’dan geldi. Napoli bu sonuçla puanını 25’e yükselterek liderliğini korudu. Milan ise 14 puanla 8. sırada yer aldı. Milan - Napoli maç özeti ve İtalya Serie A güncel puan durumu haberimizde.

Napoli, İtalya Serie A 10. haftasında deplasmanda Milan’ı 2-0 mağlup etti. Galibiyet golleri Lukaku ve Kvaratskhelia’dan geldi. Milan - Napoli maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

MİLAN - NAPOLİ MAÇ ÖZETİ

Milan - Napoli maç özetini izlemek için

MİLAN - NAPOLİ MAÇ SONUCU

İTALYA SERİE A GÜNCEL PUAN DURUMU

İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI





#İtalya Serie A
#Napoli
#Milan
#Kvaratskhelia
#Lukaku

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