İtalya Serie A 10. haftasında Milan evinde Napoli’ye 2-0 mağlup oldu.
İtalya Serie A 10. haftasında Milan evinde Napoli’yi konuk etti. Maç Napoli’nin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 5’ Romelu Lukaku ve 43’ Khvicha Kvaratskhelia’dan geldi. Napoli bu sonuçla puanını 25’e yükselterek liderliğini korudu. Milan ise 14 puanla 8. sırada yer aldı. Milan - Napoli maç özeti ve İtalya Serie A güncel puan durumu haberimizde.
Napoli, İtalya Serie A 10. haftasında deplasmanda Milan’ı 2-0 mağlup etti. Galibiyet golleri Lukaku ve Kvaratskhelia’dan geldi. Milan - Napoli maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
MİLAN - NAPOLİ MAÇ ÖZETİ
MİLAN - NAPOLİ MAÇ ÖZETİ
MİLAN - NAPOLİ MAÇ SONUCU
MİLAN - NAPOLİ MAÇ SONUCU
İTALYA SERİE A GÜNCEL PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A GÜNCEL PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI
İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI
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