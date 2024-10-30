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Ronaldo son dakika penaltı kaçırdı: Al Nassr kupada elendi | ÖZET

Ronaldo son dakika penaltı kaçırdı: Al Nassr kupada elendi | ÖZET

10:1030/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
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Ronaldo son dakika penaltı kaçırdı: Al Nassr kupada elendi
Ronaldo son dakika penaltı kaçırdı: Al Nassr kupada elendi

Suudi Arabistan Kral Kupası Son 16 Turu’nda Al Nassr evinde Al Taawon’u konuk etti. Karşılaşma Al Taawon’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı ve Al Nassr kupaya veda etti. Cristiano Ronaldo maçın son dakikasında penaltı kaçırarak büyük tepki topladı. Al Nassr - Al Taawon maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Al Nassr, Suudi Arabistan Kral Kupası Son 16 Turu’nda Al Taawon ile karşılaştı. Cristiano Ronaldo maçın son dakikalarında penaltı kaçırdı ve Al Nassr 1-0 yenilerek kupaya veda etti. Al Nassr - Al Taawon maç özeti haberimizde.

AL NASSR - AL TAAWON MAÇ ÖZETİ

Al Nassr - Al Taawon maç özetini izlemek için

AL NASSR - AL TAAWON MAÇ SONUCU

SUUDİ ARABİSTAN KRAL KUPASI SON 16 TURU TOPLU SONUÇLAR



#Al Nassr
#Al Taawon
#Suudi Arabistan Kral Kupası

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