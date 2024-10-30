Ronaldo son dakika penaltı kaçırdı: Al Nassr kupada elendi
Suudi Arabistan Kral Kupası Son 16 Turu’nda Al Nassr evinde Al Taawon’u konuk etti. Karşılaşma Al Taawon’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı ve Al Nassr kupaya veda etti. Cristiano Ronaldo maçın son dakikasında penaltı kaçırarak büyük tepki topladı. Al Nassr - Al Taawon maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Al Nassr, Suudi Arabistan Kral Kupası Son 16 Turu’nda Al Taawon ile karşılaştı. Cristiano Ronaldo maçın son dakikalarında penaltı kaçırdı ve Al Nassr 1-0 yenilerek kupaya veda etti. Al Nassr - Al Taawon maç özeti haberimizde.
AL NASSR - AL TAAWON MAÇ ÖZETİ
AL NASSR - AL TAAWON MAÇ ÖZETİ
AL NASSR - AL TAAWON MAÇ SONUCU
AL NASSR - AL TAAWON MAÇ SONUCU
SUUDİ ARABİSTAN KRAL KUPASI SON 16 TURU TOPLU SONUÇLAR
SUUDİ ARABİSTAN KRAL KUPASI SON 16 TURU TOPLU SONUÇLAR
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