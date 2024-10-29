Bayern’den Jamal Musiala’ya tarihe geçecek yeni sözleşme teklifi

Sky Almanya'nın haberine göre Bayern Münih oyuncusuna yıllık 25 milyon Euro brüt maaş teklif edecek.

Musiala'nın bu teklifi kabul etmesi halinde hem Bayern tarihindeki en yüksek maaşı alan oyuncu olacak hem de Manchester City ve Real Madrid gibi kulüplerin ilgisine rağmen takımda kalmayı tercih etmiş olacak.