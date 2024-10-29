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Bayern’den Jamal Musiala’ya tarihe geçecek yeni sözleşme teklifi

Bayern’den Jamal Musiala’ya tarihe geçecek yeni sözleşme teklifi

11:1029/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Bayern’den Jamal Musiala’ya tarihe geçecek yeni sözleşme teklifi
Bayern’den Jamal Musiala’ya tarihe geçecek yeni sözleşme teklifi

Bayern Münih sözleşmesi 2026’da bitecek olan genç yıldızı Jamal Musiala’ya yeni teklifte bulunacak. Alman devi 21 yaşındaki genç futbolcu için servet dökmeye hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.

Bayern Münih yıldız oyuncusu Jamal Musiala'ya yeni sözleşme için servet teklif etmeye hazırlanıyor.

TARİHE GEÇECEK TEKLİF

Sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek olan Jamal Musiala'yı Bayern takımda tutmak istiyor. Oyuncuya büyük bir teklif suna planı yapan Alman devi 21 yaşındaki oyuncusunu kaybetmek istemiyor.

Sky Almanya'nın haberine göre Bayern Münih oyuncusuna yıllık 25 milyon Euro brüt maaş teklif edecek.

Musiala'nın bu teklifi kabul etmesi halinde hem Bayern tarihindeki en yüksek maaşı alan oyuncu olacak hem de Manchester City ve Real Madrid gibi kulüplerin ilgisine rağmen takımda kalmayı tercih etmiş olacak.

MUSİALA’NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Takımıyla bu sezon 10 maça çıkan Musiala 4 gol atıp 4 asist yaptı.



#Bayern Münih
#Jamal Musiala
#Almanya Bundesliga

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