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Enzo Roco Süper Lig'e geri döndü

Enzo Roco Süper Lig'e geri döndü

17:109/07/2025, Çarşamba
DHA
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Enzo Roco, Karagümrük formasıyla 31 maça çıkmış ve 3 gol atıp 1 asist kaydetmişti.
Enzo Roco, Karagümrük formasıyla 31 maça çıkmış ve 3 gol atıp 1 asist kaydetmişti.

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki Şilili stoper Enzo Roco ile sözleşme imzaladı.

Fatih Karagümrük, savunmaya takviye yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, Şilili stoper Enzo Roco'yu yeniden renklerine bağladı.


Fatih Fatih Karagümrük'ten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulübümüz, tecrübeli savunma oyuncusu Enzo Roco ile 1 1 yıllık sözleşme imzaladı. Enzo Roco’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


2020-2021 sezonunda Fatih Karagümrük'te forma giyen 32 yaşındaki savunmacı, Türkiye'de Beşiktaş’ta da oynamıştı.






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