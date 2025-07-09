Enzo Roco Süper Lig'e geri döndü

Fatih Fatih Karagümrük'ten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulübümüz, tecrübeli savunma oyuncusu Enzo Roco ile 1 1 yıllık sözleşme imzaladı. Enzo Roco’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.