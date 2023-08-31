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Spor

Ercan Kara Samsunspor için geliyor

Süper Lig ekibi Samsunspor, Türk asıllı Avusturyalı golcü Ercan Kara'yı renklerine bağlıyor.

Selman Ağrıkan
16:00 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ercan Kara'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Ercan Kara'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Ligin yeni ekiplerinden Samsunspor, gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı Ercan Kara ile çözmeyi hedefliyor.


Kırmızı-beyazlı ekip, MLS'te Orlando City'de oynayan 27 yaşındaki oyuncunun transferi için anlaşma sağladı.


Yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek olan Türk asıllı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.


Ercan Kara, 800 bin euro bonservis bedeliyle Rapid Wien'den Orlando'ya transfer olmuştu. MLS ekibiyle toplam 53 maça çıkan oyuncu, 18 gol atıp 4 asist kaydetti.


Ercan Kara milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı.







#Samsunspor
#Ercan Kara
#MLS
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