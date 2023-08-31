Ercan Kara Samsunspor için geliyor

Ercan Kara'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.
Ligin yeni ekiplerinden Samsunspor, gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı Ercan Kara ile çözmeyi hedefliyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, MLS'te Orlando City'de oynayan 27 yaşındaki oyuncunun transferi için anlaşma sağladı.
Yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek olan Türk asıllı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Ercan Kara, 800 bin euro bonservis bedeliyle Rapid Wien'den Orlando'ya transfer olmuştu. MLS ekibiyle toplam 53 maça çıkan oyuncu, 18 gol atıp 4 asist kaydetti.
Ercan Kara milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı.