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Erciyes İdmangücü ilk hedefine ulaştı

Erciyes İdmangücü ilk hedefine ulaştı

12:003/06/2025, Salı
IHA
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Erciyes İdmangücü ilk hedefine ulaştı
Erciyes İdmangücü ilk hedefine ulaştı

Kayseri İkinci Amatör Küme D Grubu lideri Erciyes İdmangücü; ligin 12. haftasında oynadığı maçta Kafkasspor’u 6-1 ile geçti ve Play-Off grubuna adını yazdırmayı başardı.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Samed Armut, Hamza Yıldız, Ahmet Yıldız

Erciyes İdmangücü: Musa Can Taşdan, Emre Yıldırım, Mehmet Göksel, Serhat Özdemir, Onur Dökmeci, (Fahrettin dk.73) Aşkın Okur, (Ahmet Arsoy dk.54), İbrahim Özdin, Avni Gümüştepe, Ali Bayazıt, (İbrahim İmrağ dk.54), Murat Tahmaz, M.Tolga Şahin

Kafkasspor: Adem Güler, Barış Çetin, A. Kadir Baykaldı, (M.Ali dk.78), Erdin Kaynar, Samed Çiçek, Orkun Kuzuoğlu, Emre Tombaş, (Arda dk.46), M. Enes Taş, Ayhan Kırbaş, Çetin Güney, Tolga Korkmaz

Goller: İbrahim Özdin (dk.32), M.Tolga Şahin (dk.36-80-90 2), Avni Gümüştepe (dk.58), Murat Tahmaz (dk.75) (Erciyes İdmangücü), Ayhan Kırbaş (dk.79) (Kafkasspor)

#Kayseri
#Erciyes
#Erciyes İdmangücü
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