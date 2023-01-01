"Katkı vermek için hazırım"

Antalyaspor'un formasını 2.5 yıl boyunca terletecek olan Erdal Rakip ise kendisine gösterilen sıcak karşılama için teşekkür etti. 26 yaşındaki orta saha, "Planlarım doğrultusunda en az 2.5 yıl başarılı bir dönem geçireceğime inanıyorum. Geldiğim günden itibaren çok iyi bir hissiyata sahip oldum. Takımıma katkı vermek için hazırım" diye konuştu.