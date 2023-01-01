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Spor

Erdal Rakip resmen Antalyaspor'da

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte Antalyaspor, orta sahaya hamle yaptı. Son olarak Malmö'de top koşturan Makedon orta saha güney ekibiyle sözleşme imzaladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:27 . 20/01/2023 Cuma
DHA
Kariyerinde 301 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 33 gol atarken 23 de asist yaptı.

Kariyerinde 301 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 33 gol atarken 23 de asist yaptı.


Antalyaspor, Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Erdal Rakip ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Boztepe katıldı. Sinan Boztepe imza töreninde yaptığı konuşmada, Doğukan Sinik ile başladıkları ara transfer dönemine Erdal Rakip ile devam ettiklerini belirterek, "Erdal, önümüzdeki 2.5 yıl boyunca bizlerle birlikte olacak. Kendisi son oynadığı takım olan Malmö ile Şampiyonlar Lig tecrübesi olan, genç yaşına rağmen deneyimli bir oyuncu. Orta sahamıza güç katacağına inanıyoruz. Başkanımız Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyelerimiz transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha başarılı, daha iyi futbol oynayan bir ekip olacağımıza inanıyorum. Bu transferin camiamıza ve kendisine hayırlı olmasını diliyorum. Kırmızı beyaz formamız altında Erdal Rakip'e başarılar diliyorum" dedi.

"Katkı vermek için hazırım"
Antalyaspor'un formasını 2.5 yıl boyunca terletecek olan Erdal Rakip ise kendisine gösterilen sıcak karşılama için teşekkür etti. 26 yaşındaki orta saha, "Planlarım doğrultusunda en az 2.5 yıl başarılı bir dönem geçireceğime inanıyorum. Geldiğim günden itibaren çok iyi bir hissiyata sahip oldum. Takımıma katkı vermek için hazırım" diye konuştu.

"Antalya hak ettiği yerde değil"

Makedon futbolcu, kulüpte çok iyi bir atmosfer gördüğünü belirterek, “Bu olumlu hava umarım saha sonuçlarına da yansır. Süper Ligi önceden de takip ediyordum. Ancak Antalyaspor'a transferim gündeme geldiğinde takımı daha dikkatli izlemeye başladım. Kesinlikle hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Ben ve diğer transferlerin katılımıyla önümüzdeki maçlarda ve yıllarda sıralamada çok daha üst yerlerde bulunacağımıza inanıyorum. Kendi adıma en iyi performansımı göstereceğime buradan söz veriyorum" ifadelerini kullandı.


"6 numaralı forma giyecek"
Konuşmaların ardından kendisini Antalyaspor renklerine bağlayan resmi imzayı atan Erdal Rakip, yeni formasıyla ilk pozunu verdi ve hemen ardından ilk antrenmanına çıktı. Erdal Rakip, Antalyaspor'da 6 numaralı formayı giyecek.

#Erdal Rakip
#Antalyaspor
#Süper Lig
#Transfer
44 dakika önce
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Erdal Rakip resmen Antalyaspor'da
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