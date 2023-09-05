Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, aradığı savunma oyuncusunu İngiltere'de buldu. Siyah-beyazlılar, Manchester United'dan Eric Bailly ile l+l yıllık anlaşma sağladı. Beşiktaş'ta stoper transferi için son olarak Nino, David Luiz ve Eric Bailly'in isimleri ön plana çıktı.





Brezilya ekiplerinden Fluminense forması giyen Nino'nun 7 milyon Euro'luk çıkış maddesi nedeniyle siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki futbolcudan vazgeçti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başkan Ahmet Nur Cebi ve yöneticilerle yaptığı toplantıda, yine Brezilya'da Flamengo forması giyen David Luiz'den bu sezon faydalanabileceğini ancak 1 sezonluk anlaşma yapılması gerektiğini söyledi.





Sağlık kontrolünden geçti

Nino ve David Luiz transferlerini kapatan Beşiktaş Manchester United'da top koşturan Eric Bailly'de karar kıldı. Siyah-beyazlılar, Fildişi Sahilli stoper ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Dün İngiltere'de sağlık kontrolünden geçen Bailly ile 1+1 yıllık anlaşma yapılma nedeninin sakatlığı olduğu öne sürüldü. Diğer yandan Bailly'nin 13 Ocak 2024'te başlayacak ve 11 Şubat 2024'te sona erecek Afrika Uluslar Kupası'na davet edilme ihtimali de bulunuyor.





Futbola İspanya'nın Espanyol takımında başlayan Bailly, 2015 yılının Ocak ayında Villarreal'e transfer oldu. 2015-16 sezonunun başında 38 milyon Euro karşılığında Manchester United'a geçen tecrübeli geçen sezonu Fransa'nın Marsilya ekibinde kiralık geçirdi.





Beşiktaş'ın Eric Bailly paylaşımı:

Beşiktaş’a Hoş Geldin Eric Bailly



Kulübümüz, Fildişili defans oyuncusu Eric Bailly’nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır.



Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly’e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun… pic.twitter.com/fQPb59vyzb — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 4, 2023



















