Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Galatasaray yeni bir hedefin peşinde. Türkiye'de transfer döneminin uzatılmasının ardından sarı-kırmızlı ekip sezon başında gündeminde olan ancak anlaşma sağlayamadığı Erik Botheim'i tekrar listesine aldı. Norveçli yıldız sezon başında İtalyan takımı Salernitana ile sözleşme imzalamıştı. Ancak genç forvet İtalya'da istediğni bulamadı. Botheim, Salernitana'da 3'ü ilk 11 olmak üzere 16 maçta forma giyerken yalnızca 1 gol attı. İtalyan temsilcisinde mutsuz olan Botheim için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia ediliyor.

Menajeri İstanbul'da iddiası

Erick Botheim’in menajeri Solbakken'in İstanbul'da olduğu ve Galatasaray ile görüşeceği iddia ediliyor. Solbakken'in Dursun Özbek'in otelinde kaldığı da iddialar arasında.

Erik Botheim kaç yaşında, nereli, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor?

10 Ocak 2000 tarihinde Norveç'in Oslo kentinde dünyaya gelen Erik Botheim, 1.85 boyundadır ve santrafor mevkiinde oynamaktadır. Sağ ayağıyla oynayan futbolcunun kariyeri 2016 yılında FK Lyn Kulübü'nde başlamıştır.

2021/2022 sezonunda Boda/Glimt Kulübü'nden 7 milyon 500 bin euro karşılığında Krasnador'a transfer olan Erik Botheim'in sözleşmesi sezon sonunda sona ereceğinden, genç futbolcu transfer haberleriyle gündeme gelmektedir.

Piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Erik Botheim, Norveç Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Erik Botheim, uluslararası müsabakalarda 2 gol kaydetmiştir ve attığı kafa golleriyle dikkat çeken genç yetenek; uzun boylu olmasının avantajını kullanmaktadır.

1.85'lik santrfor, geçtiğimiz sezon Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta 2 gol, 2 asist; Konferans Ligi'nde 6 maçta 4 gol, 4 asist; Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 2 maçta 1 gole imza atmıştır. Sezon başında ise İtalyan ekibi Salernitana'ya transfer olan genç yıldız adayı 16 maçta 1 gol 1 asist ile oynadı.



