Erison'un menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Teklif gelirse çok mutlu olacak

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, birçok oyuncuyla görüşme yapıyor. Sarı-lacivertli takımın rotasını Portekiz ile Brezilya'ya çevirdiği ve o bölgede oynayan oyunculara yoğunlaştığı biliniyor.

Kadrosuna golcü bir oyuncu katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Brezilya Ligi takımlarından Botafogo forması giyen Erison'u transfer etmek istediği iddia edilmişti. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun menajeri Ronaldo Lucato, Yeni Şafak Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"Teklif gelmedi"

Kendilerine henüz resmi bir teklif gelmediğini belirten Lucato, "Bazı haberleri sosyal medyadan öğrendim. Kulüpten kimse bana bu konu hakkında gelmedi. Bazı haberlerin söylenti olduğunu düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe'de oynamak istiyor

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Erison'un Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığını da belirten menajer Ronaldo Lucato, "Eğer gerçek bir teklif gelirse, Erison çok mutlu olacak" ifadelerini kullandı.

'Yeni Hulk' Erison

Bu sezon Botafogo formasıyla 22 karşılaşmada süre alan Erison, 13 gol ve 3 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olan 23 yaşındaki oyuncu, oyun stili ve fiziksel yapısı nedeniyle 'Yeni Hulk' olarak gösteriliyor.

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Erison'un Botafogo performansından örnekler;