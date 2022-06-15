Spor Erisonun menajerinden Fenerbahçe açıklaması Teklif gelirse çok mutlu olacak
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Erison'un menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Teklif gelirse çok mutlu olacak

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler forvet bölgesine yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-lacivertli takımın, Brezilya Ligi takımlarından Botafogo forması giyen Erison'u kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. 23 yaşındaki oyuncunun menajeri Ronaldo Lucato, bu transfer gelişmesi hakkında Yeni Şafak Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

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Ömer Çelikbaşlı Yeni Şafak
​Erisonun menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Teklif gelirse çok mutlu olacak
Erison'un sözlemesi 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, birçok oyuncuyla görüşme yapıyor. Sarı-lacivertli takımın rotasını Portekiz ile Brezilya'ya çevirdiği ve o bölgede oynayan oyunculara yoğunlaştığı biliniyor.

Kadrosuna golcü bir oyuncu katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Brezilya Ligi takımlarından Botafogo forması giyen Erison'u transfer etmek istediği iddia edilmişti. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun menajeri Ronaldo Lucato, Yeni Şafak Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"Teklif gelmedi"

Kendilerine henüz resmi bir teklif gelmediğini belirten Lucato, "Bazı haberleri sosyal medyadan öğrendim. Kulüpten kimse bana bu konu hakkında gelmedi. Bazı haberlerin söylenti olduğunu düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe'de oynamak istiyor

Erison'un Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığını da belirten menajer Ronaldo Lucato, "Eğer gerçek bir teklif gelirse, Erison çok mutlu olacak" ifadelerini kullandı.

  • 'Yeni Hulk' Erison
  • Bu sezon Botafogo formasıyla 22 karşılaşmada süre alan Erison, 13 gol ve 3 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olan 23 yaşındaki oyuncu, oyun stili ve fiziksel yapısı nedeniyle 'Yeni Hulk' olarak gösteriliyor.

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