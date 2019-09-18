Erling Haland'dan şaşırtan hareket
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Erling Haland'dan şaşırtan hareket

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Red Bull Salzburg, Belçika ekibi Genk'i 6-2 mağlup ederken karşılaşmaya genç oyuncu Erling Haland damga vurdu.

Haber Merkezi Diğer
19 yaşındaki Haland bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada 17 gol 5 asistlik performans sergiledi.

19 yaşındaki Haland bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada 17 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Red Bull Salzburg, Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında Genk'i 6-2 mağlup etti. Salzburg'un bu galibiyetinde ön plana çıkan isimse 19 yaşındaki Erling Haland oldu. Genç oyuncu 2, 34 ve 45. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve Şampiyonlar Ligi'nde Raul ve Rooney'den sonra hat-trick yapan en genç üçüncü oyuncu unvanını elde etti.

Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Haland'ın takım arkadaşı Maximilian Wober, genç oyuncunun maçtan bir gün önce yaptığı bir hareketi anlattı.

  • Wober, "Erling Haland bir çılgın. Geçen gece kaptanımız, kızıyla birlikte yürüyordu. Ardından bir araba yanlarında gelip durdu. İçindeki Erling'den başkası değildi. Arabanın penceresini indirdi ve onlara Şampiyonlar Ligi müziğini dinletti" ifadelerini kullandı.

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