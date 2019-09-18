Erling Haland'dan şaşırtan hareket

Red Bull Salzburg, Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında Genk'i 6-2 mağlup etti. Salzburg'un bu galibiyetinde ön plana çıkan isimse 19 yaşındaki Erling Haland oldu. Genç oyuncu 2, 34 ve 45. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve Şampiyonlar Ligi'nde Raul ve Rooney'den sonra hat-trick yapan en genç üçüncü oyuncu unvanını elde etti.

Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Haland'ın takım arkadaşı Maximilian Wober, genç oyuncunun maçtan bir gün önce yaptığı bir hareketi anlattı.