Erling Haland'dan şaşırtan hareket

Red Bull Salzburg, Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında Genk'i 6-2 mağlup etti. Salzburg'un bu galibiyetinde ön plana çıkan isimse 19 yaşındaki Erling Haland oldu. Genç oyuncu 2, 34 ve 45. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve Şampiyonlar Ligi'nde Raul ve Rooney'den sonra hat-trick yapan en genç üçüncü oyuncu unvanını elde etti.
Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Haland'ın takım arkadaşı Maximilian Wober, genç oyuncunun maçtan bir gün önce yaptığı bir hareketi anlattı.
- Wober, "Erling Haland bir çılgın. Geçen gece kaptanımız, kızıyla birlikte yürüyordu. Ardından bir araba yanlarında gelip durdu. İçindeki Erling'den başkası değildi. Arabanın penceresini indirdi ve onlara Şampiyonlar Ligi müziğini dinletti" ifadelerini kullandı.
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