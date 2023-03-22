Mercedes-Benz, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar resmi ulaşım sponsorluğu ile spora verdiği desteği sürdürüyor. Mercedes-Benz, sponsorluk sözleşmesine, Kadın Milli Futbol Takımı ve e-Milli Futbol Takımı’nı da dahil ederek 2 yıl süreyle yeniledi. Basın toplantısında konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hatıra bilet satışı olacağını söyledi. Büyükekşi, "Başlattığımız kampanya ile bu maç özelinde hatıra bilet satışımız başlayacak. Desteklerinizi bekliyoruz" dedi.