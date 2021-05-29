Spor Erol Bulut raporu verdi, 3 isimle yollar ayrıldı
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Erol Bulut raporu verdi, 3 isimle yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Haber Merkezi İHA
Erol Bulut raporu verdi, 3 isimle yollar ayrıldı
Teknik direktör Erol Bulut, Antep ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni teknik direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına start verdi. Bulut’un kadroda düşünmediği Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yolların ayırıldığı açıklandı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

  • Morais
  • Gaziantep ekibinde iki sezon forma giyen Junior Morais, toplam 53 resmi maça çıkarken, bu maçlarda 2 asist kaydetti.

  • Andre Sousa
  • Gaziantep FK’da bir buçuk sezon forma giyen Andre Sousa, 40 maçta forma giyerek, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
  • Miranda
  • Roderick Miranda, 2020-2021 sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Gaziantep ekibinde 13 resmi maçta görev alırken, gol ya da asist katkısı veremedi.

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