Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, İngiliz ekibindeki başarısını, Türkiye Ligi ve Fenerbahçe günleri hakkında röportaj verdi.





Erol Bulut'un açıklamaları:

'Burada VAR yok'

"Hakemler yüzünden iki maçta puan kaybettik. Burada VAR yok, eski sistemle devam ediliyor. VAR'ın gelmesi gerektiğini düşünüyorum ve her fırsatta dile getiriyorum. Ofsayttan yediğim golle maçı kaybettim. Bir metre ofsaytı görmedi. VAR olsa iptal olurdu"





'Cardiff 3 yıl önce gelmişti'

"Cardiff 3 yıl önce gelmişti. Alanyaspor'un başında olduğum sezon sonunda aralarında İtalya'nın da olduğu birkaç teklif almıştım. Türkiye'den Fenerbahçe'nin teklifi ağır bastı. Orada 4 sene oynamıştım. Hedef de şampiyonluktu ve Fenerbahçe'yi seçmiştim. 3 yıl sonra Cardiff'ten yeni bir teklif gelince kabul ettim. Şu an için her şey iyi gidiyor"





'Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arasındaki derbiler sonucu belirler'

"Fenerbahçe ve Galatasaray çok iddialı. İkisi de iyi takımlar kurdu. Fenerbahçe bence yerli bir teknik direktöre ilk kez istenilen ve doğru transferleri yaptı. Onun da karşılığını alıyor. Daha ligin çok başı. Bir şey söylemek için erken olduğunu düşünüyorum ama böyle devam ederse Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arasında oynanacak derbiler sonucu belirler"





'Fenerbahçe'de şampiyon olabilirdik'

"Fenerbahçe'yi kimse kalbimizden sökemez. Formasını giydim, teknik direktörlüğünü yaptım. Maalesef 30. haftada ayrıldık. İsteğim, birlikteliğimiz sezon sonuna kadar sürdürüp, o zaman bırakmaktı. Çünkü en yakın rakibimizle arada 4-5 puan vardı. Şampiyon olabilirdik. Ama o dönemki yönetim o şekilde olmasına karar verdi"









Erol Bulut: "Fenerbahçe'yi kimse kalbimizden sökemez. Formasını giydim, teknik direktörlüğünü yaptım. Maalesef 30. haftada ayrıldık. En yakın rakibimizle arada 4-5 puan vardı. Şampiyon olabilirdik. Ama yönetim o şekilde olmasına karar verdi." pic.twitter.com/371TIMCPDV — SPOR (@yenisafakspor) November 15, 2023



























