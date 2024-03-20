Ertuğrul Doğan: 'Şerefsizce saldırıya uğradı'

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etmiş, mücadeleyi sarı lacivertli takım 3-2 kazanmıştı. Fakat mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte, Fenerbahçeli oyuncular ile bordo mavili takımın taraftarları arasında kavga çıkmış ve olaylar büyümüştü.





Yaşananlar sonrasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Doğan'ın ifadeleri şu şekilde:





"Hesabı tek tek sorulacak"

"Konuşulacak çok şey var. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Türkiye'de hiç kimse bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında konuşamaz. Konuştuklarının hesabını bize verecekler. Bunlar unutulmayacak ve hesabı tek tek sorulacak."





"İlk maçta da hakkımız yenmişti"

"Fenerbahçe ile olan ilişkilerimizi belli bir oranda tuttuk. Fenerbahçe yönetim kurulu bizi gerçekten çok iyi misafir etmişti. Biz de onları Trabzon'da iyi ağırlayacağımızı söylemiştik. O gün de hakemler tarafından hakkımız yenilmişti. Özellikle eski hakem diyeyim, onun tarafından. Trabzonspor'la uğraşan her hakemin sonu aynı olacaktır."





"İki takım üzerine kurulu bir lig var"

"Trabzonspor olarak içerde birbirimizi yiyebiliriz ama dışarıya çıktığımızda tek yumruk halindeyizdir. Her Trabzonlu, Trabzonspor'un hakkını savunmak için her şeyi yapacaktır. İki takım üzerinde kurulan bir lig, iki takım üzerinde oynanan bir oyun var."





"VAR'daki sahtekarlar"

"Trabzonspor her zaman Anadolu'nun savunucusu ve abisi olmuştur. Bu tabii ki uzun zamandır şehrimizi germektedir. Trabzon maçlarında derbiye girmeyen 'VAR'daki sahtekarlar' Galatasaray ya da Fenerbahçe maçı olunca 3-4 pozisyon geriye gidiyor ve bahaneler üretiyor. Niye Anadolu'ya geldiğiniz zaman tepki görüyorsunuz? Bunları hiç düşünüyor musunuz? Varsa, yoksa kendi hakkınızı ön plana alıyorsunuz. Bizim Fenerbahçe yönetim kuruluyla hiçbir sıkıntımız yoktur."





"Trabzonspor ceza almayı hak etmiştir"

"Kırmızı kartın atlanması, 3. golden önce faulün verilmemesi gibi olaylar seyircimizi geriyor. Biz yıllardır adalet diyoruz. Sahada ne olursa olsun, seyircimiz ne kadar davasında haklı olursa olsun, hiçbir şekilde sahaya müdahale etmemesi gerekiyordu. Trabzonspor haklarını savunur. Biz böyle yaparak haklıyken haksız oluruz. Sahaya inerek bir şey yapılıyorsa kralını yaparız ama bu işler öyle ilerlemiyor. Zarar görüyoruz. Trabzonspor, sahasında olan olaylar yüzünden ceza almayı hak etmiştir."





"Tahrik etmiştir"

"İlk golden önce faul için VAR'ın devreye girmemesi, penaltıda kırmızı kartın verilmemesi, üçüncü golden önceki yine faulün verilmemesi. Bunun gibi şeyler gerçekten, bizim seyircimizi tahrik etmiştir. Bu doğrudur. Bu bizi de çok üzüyor."





"Şerefsizce saldırıya uğradı"

"Sahaya girmek yanlıştır ama sahaya birçok yerde su atıldı. Statların yakıldığı yerler oldu, polis arabaları ters çevrildi. Bunları unutmamak lazım. Türkiye'de ilk kez bir şey oldu. Sahaya giren taraftar güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilmişken, şerefsizce saldırıya uğradı. Yerde yatan adamın kafasına tekme atmak adamlığa sığmaz."





"Serdar Dursun arkadaşlarını engellemeye çalıştı"

"Tribünlere bakmak, elleri cebinde havalimanında o bakışları atmak... Bunun ne anlama geldiğini Fenerbahçeliler de biliyordur, zaten herkesi kastetmiyorum. Tribünlere el kol hareketi yapılırsa, olta çekme hareketi yapılırsa... Sonra da 'Sevinmek bizim hakkımız değil mi?' diyorlar. Tabii ki sevinmek herkesin hakkı. Trabzonspor ilk defa evinde maç kaybetmiyor. Fenerbahçe içinde de oyuncuların abartmasını engellemek isteyenler vardı. Mesela Serdar Dursun, ben kendi arkadaşlarını kaç kere uyardığını gördüm."





"Bunun neresinde adalet var?"

"Son olarak biraz önce bir haber aldık, taraftarlarımızdan birinin tutuklandığını öğrendik. Ben merak ediyorum. Türkiye'nin neresinde, hangi şehrine sahaya giren biri herhangi bir darp olayına girmediği halde tutuklanmıştır. Bunun neresinde adalet var?"























