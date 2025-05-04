Erzurumspor FK

26’ncı dakikada Oğuz Yıldırım, ceza sahası içindeki Poyraz Efe’ye pas çıkardı. Poyraz Efe’nin şutunda top ağlara gitti. Hakem Turgut Dorman, VAR monitöründe izlediği pozisyon öncesi Glumac’ın Grociata’yı faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.