Erzurumspor ve Ankaragücü küme düştü

Süper Lig'in 41. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Mücadeleyi Erzurumspor 3-2 kazanmasına rağmen, Kayserispor'un Başakşehir ile berabere kalmasının ardından küme düştü.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 45. ve 72. dakikada Rashani ile 84. dakikada Cenk Ahmet Kılıç kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un gollerini ise 30. dakikada penaltıdan Efkan ve 41. dakikada yine penaltıdan Efecan kaydetti.

Erzurumspor küme düştü

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 40'a yükseltmesine rağmen küme düştü. Alanyaspor ise 57 puanda kaldı. Gelecek hafta Erzurumspor BAY geçecek. Alanyaspor ise deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.

Ankaragücü Süper Lig'e veda etti

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Deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden MKE Ankaragücü, Denizlispor ve Erzurumspor'un ardından küme düşen 3. takım oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Haderhjonaj, 13. dakikada Anıl Koç ve 90. dakikada Mehmet Feyzi kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü ise 85. dakikada Aliou Badji attı.

Gençlerbirliği son haftaya kaldı

Sahasında Göztepe'yi 5-3 mağlup eden Gençlerbirliği, kümede kalma şansını son haftaya bıraktı.

Kasımpaşa-Ankaragücü canlı anlatım;