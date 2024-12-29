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Es-Es'ten gol yağmuru

Es-Es'ten gol yağmuru

16:2729/12/2024, Pazar
IHA
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Eskişehirspor takım kadrosu
Eskişehirspor takım kadrosu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 13. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Mezitli 33 Spor’u 6-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig’in 13. haftasında Eskişehirspor ve Mezitli 33 Spor karşı karşıya geldi.


Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçın 7. dakikasında Eskişehirspor penaltı kazandı ve Erdin Üzer penaltıyı kaçırdı.


İlk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda ise 65. dakikada Cengizhan Avcı, 74. dakikada Necati Önal, 76. dakikada Sertaç Kayatekin, 88. dakikada Yakup Demirci, 89. dakikada ve 90+2. dakikada da Murat Kara’nın attığı gollerle siyah-kırmızılı ekip 2024 yılının son karşılaşmasından 6-0 galip ayrıldı.





#Bölgesel Amatör Lig
#Eskişehirspor
#Mezitli 33 Spor

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