Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "17.08.2024 Cumartesi günü oynanması gerekirken Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenen Esenler Erokspor - Yeni Malatyaspor Trendyol 1. Lig 2. hafta müsabakasının oynanacağı tarih belirlenmiştir. Müsabaka 24 Eylül 2024 Salı günü saat 20.00'de oynanacaktır. Müsabakanın oynanacağı stadyum daha sonra ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi.