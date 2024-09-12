Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında ertelenen Esenler Erokspor - Yeni Malatyaspor mücadelesi 24 Eylül Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabakanın stadının daha sonra açıklanacağı duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "17.08.2024 Cumartesi günü oynanması gerekirken Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenen Esenler Erokspor - Yeni Malatyaspor Trendyol 1. Lig 2. hafta müsabakasının oynanacağı tarih belirlenmiştir. Müsabaka 24 Eylül 2024 Salı günü saat 20.00'de oynanacaktır. Müsabakanın oynanacağı stadyum daha sonra ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi.
Ligin 2. haftasındaki Esenler Erokspor - Yeni Malatyaspor maçı TFF'nin kararıyla ileri tarihe ertelenmişti.