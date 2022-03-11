Eski yıldızdan Messi'ye flaş sözler: Sahtekar

PSG, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Real Madrid'e 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Fransız ekibinin yıldızları Lionel Messi ve Neymar performanslarıyla eleştirilerin hedefine oturdu.

Türkiye'de Ankaragücü forması da giyen PSG'nin eski futbolcusu Jerome Rothen, iki isimle ilgili flaş ifadeler kullandı.

"Messi'nin yaptığı sahtekarlık"

Rothen, "Bu mağlubiyetin sorumlusu Neymar ve Messi. Bunu demek utanç verici ama Messi'nin geldiğinden beri yaptığı şey sahtekarlık. Diğeri (Neymar) de tüm topları kaybetti. Diğeri diyorum çünkü adını söylemek beni çok rahatsız ediyor. Orada olması şaka gibi. PSG'deki oyuncuların yüzde 50'sinden daha kötü. İki maçta da tehlike yaratan tek kişi Mbappe'ydi" ifadelerini kullandı.

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