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Eskişehirspor'un acı günü: 'Amigo Orhan' vefat etti

Eskişehirspor'un acı günü: 'Amigo Orhan' vefat etti

17:0422/02/2025, Cumartesi
AA
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Orhan Erpek, Eskişehirspor'un efsane tribün lideriydi.
Orhan Erpek, Eskişehirspor'un efsane tribün lideriydi.

Eskişehirspor'un "Amigo Orhan" lakabıyla bilinen eski amigosu Orhan Erpek, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Eskişehirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bir süredir tedavi gören Orhan Erpek'in, evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.


Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Türk futbolunun ilk amigosu, Amigo Orhan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Orhan Erpek'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz."



Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da Erpek'in hayatını kaybetmesine ilişkin mesaj yayımladı.


Vali Aksoy, şunları kaydetti:


"Türkiye'de ilk transfer teklifi alan, Eskişehirspor taraftarının ve tribünlerin orkestra şefi Amigo Orhan'ı kaybettik. Orhan Erpek'e Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına ve Eskişehirsporlulara sabır ve başsağlığı dilerim."





#Eskişehirspor
#Orhan Erpek
#Amigo Orhan

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