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Estudiantes Fernando Muslera'yı açıkladı: İşte sözleşme detayları

Estudiantes Fernando Muslera'yı açıkladı: İşte sözleşme detayları

16:3324/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fernando Muslera, Estudiantes formasıyla poz verdi.
Fernando Muslera, Estudiantes formasıyla poz verdi.

Arjantin ekiplerinden Estudiantes, Galatasaray'dan ayrılan deneyimli file bekçisi Fernando Muslera ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

14 yıllık Galatasaray kariyerini sonlandıran Uruguaylı kaleci Fernando Muslera yeni takımına imzayı attı.


Arjantin ekiplerinden Estudiantes ile anlaşma sağlayan deneyimli file bekçisi, Aralık 2026 yılına kadar kırmızı-beyazlı formayı giyecek.


Yapılan transfer duyurusunda şu ifadelere yer verildi;

"Hadi bakalım! Fernando Muslera, kulübümüzle 2026 Aralık ayına kadar sözleşme imzaladı ve yepyeni birinci takviyemiz oldu. Pincha Ailesine Hoş Geldiniz!




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