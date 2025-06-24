Estudiantes Fernando Muslera'yı açıkladı: İşte sözleşme detayları

Arjantin ekiplerinden Estudiantes ile anlaşma sağlayan deneyimli file bekçisi, Aralık 2026 yılına kadar kırmızı-beyazlı formayı giyecek.

Yapılan transfer duyurusunda şu ifadelere yer verildi;

Yapılan transfer duyurusunda şu ifadelere yer verildi;

"Hadi bakalım! Fernando Muslera, kulübümüzle 2026 Aralık ayına kadar sözleşme imzaladı ve yepyeni birinci takviyemiz oldu. Pincha Ailesine Hoş Geldiniz!