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Spor

Euro 2024'te tarihe geçen gol

Arnavutluk forması giyen Nedim Bajrami'nin 23. saniyede İtalya'ya attığı gol, Avrupa Şampiyonası tarihinin en erken golü oldu. Tarihe geçen gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:12 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:20 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Bajrami
Bajrami

Arnavutluk, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.


Maça hızlı başlayan Arnavutluk karşılaşmanın 23. saniyesinde Bajrami'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.


Atılan bu Avrupa Şampiyonası tarihinin en erken golü olarak tarihe geçti.


Bajrami'nin Avrupa Şampiyonası tarihine geçen golü:


Nedim Bajrami'nin gol sonrası yaşadığı sevinç:

Nedim Bajrami


#Arnavutluk
#İtalya
#EURO 2024
#Bajrami
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