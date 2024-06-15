Euro 2024'te tarihe geçen gol

Bajrami
Arnavutluk, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.
Maça hızlı başlayan Arnavutluk karşılaşmanın 23. saniyesinde Bajrami'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Atılan bu Avrupa Şampiyonası tarihinin en erken golü olarak tarihe geçti.
Bajrami'nin Avrupa Şampiyonası tarihine geçen golü:
Bajrami'nin Avrupa Şampiyonası tarihine geçen golü:
Nedim Bajrami'nin gol sonrası yaşadığı sevinç:
Nedim Bajrami'nin gol sonrası yaşadığı sevinç:
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1 saat önce