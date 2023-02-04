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Ev sahibi ekibin gol sevinci
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Everton sahasında lider Arsenal'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Everton'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada James Tarkowski kaydetti.
Alınan bu sonuçla birlikte Everton puanını 18'e yükseltti. Lider Arsenal ise 50 puanda kaldı. Gelecek hafta Everton deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. Arsenal ise sahasında Brentford'u konuk edecek.
Everton'a 1-0 kaybeden Arsenal'ın, 13 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Bu süreçte Topçular, 11 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. Everton ise 8 maç sonra kazandı. Bu süre içerisinde Everton, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.