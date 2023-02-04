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Spor

ÖZET | Everton-Arsenal: 1-0

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında lider Arsenal deplasmanda Everton'a 1-0 mağlup oldu. Bu yenilgiyle birlikte Arsenal'ın 13 maçlık yenilmezlik serisi sona ermiş oldu. Everton ise 8 maç sonra 3 puana ulaştı. Everton-Arsenal maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
17:29 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ev sahibi ekibin gol sevinci

Ev sahibi ekibin gol sevinci

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Everton sahasında lider Arsenal'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Everton'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada James Tarkowski kaydetti.


Alınan bu sonuçla birlikte Everton puanını 18'e yükseltti. Lider Arsenal ise 50 puanda kaldı. Gelecek hafta Everton deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. Arsenal ise sahasında Brentford'u konuk edecek.


Arsenal'ın serisi sona erdi

Everton'a 1-0 kaybeden Arsenal'ın, 13 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Bu süreçte Topçular, 11 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. Everton ise 8 maç sonra kazandı. Bu süre içerisinde Everton, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.


Everton-Arsenal maç özeti




#Everton
#Arsenal
#Premier Lig
1 saat önce
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ÖZET | Everton-Arsenal: 1-0
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