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Arsenal'dan kritik puan kaybı

Arsenal'dan kritik puan kaybı

17:035/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
AA
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Arsenal şampiyonluk mücadelesinde iki puan kaybetti.
Arsenal şampiyonluk mücadelesinde iki puan kaybetti.

İngiltere Premier Lig'de zirvenin takipçisi Arsenal, deplasmanda Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 31. haftasında Everton ile Arsenal, Goodison Park'ta karşılaştı. Konuk takım, 34. dakikada Leandro Trossard'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Everton, rakibine 49. dakikada Iliman Ndiaye'nin penaltıdan bulduğu golle cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.


Bu sonuçla Arsenal 62, Everton ise 35 puana yükseldi. Öte yandan hakem Darren England, uzatma süreleri dolmadan maçın bitiş düdüğünü çaldı. Futbolcuların itirazının ardından saatini kontrol edip kararından vazgeçen England, oyunu kısa bir süre daha devam ettirerek maçı sonlandırdı.


Ligde 73 puanlı lider Liverpool, yarın Fulham'a konuk olacak. "Kırmızılar", galip gelerek Arsenal'ın berabere kaldığı haftada puan farkını 14'e çıkarmaya çalışacak.


Hakem maçı erken bitirdi


Öte yandan maçın son anlarında ilginç bir olay yaşandı. Hakem, maçı uzatma anlarında erken bitirdi. Everton'lı oyuncuların yoğun itirazı sonrası hatasını fark eden hakem England, karşılaşmayı devam ettirdi.




#Arsenal
#İngiltere Premier Lig
#Everton

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