Fenerbahçe'den gönderilen Vitor Pereira İngiltere yolcusu: Premier Lig ekibi istiyor

Sezona 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim' sözleriyle Fenerbahçe'de 2. dönemine başlaya Vitor Pereira, 17. hafta itibarıyla alınan kötü sonuçların ardından takımdan gönderildi. Portekizli hocanın İngiltere'de çalışacağı iddia edildi.
Everton Vitor Pereira'yı istiyor
İngiliz basınında yer alan haberlerde, Rafael Benitez ile yollarını ayıran Everton'un ilk önce Jose Mourinho'ya teklif götürdüğü fakat dünyaca ünlü hocanın sıcak bakmadığı kaydedildi. Mourinho'dan sonra rotasını Vitor Pereira'ya çeviren İngiliz kulübünün, takımın başına Portekizli hocayı getirmek istediği iddia edildi.
- Vitor Pereira Fenerbahçe'nin dışında Porto, Al Ahli, Olimpiakos, 1860 Münih ve Shanghai Port'ta görev yapmıştı.
Atletico Mineiro'nun yıldızı Hulk: "Vitor Pereira takımın başına gelirse kulüpten ayrılırım" pic.twitter.com/BZ104W69q0
Atletico Mineiro'nun yıldızı Hulk: "Vitor Pereira takımın başına gelirse kulüpten ayrılırım" pic.twitter.com/BZ104W69q0— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 12, 2022