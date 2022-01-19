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Fenerbahçe'den gönderilen Vitor Pereira İngiltere yolcusu: Premier Lig ekibi istiyor

Sezon başında Fenerbahçe ile anlaşan fakat 17. hafta itibarıyla takımdan gönderilen Vitor Pereira'nın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın başına geçeceği iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Everton Vitor Pereirayı istiyor
Vitor Pereira

Sezona 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim' sözleriyle Fenerbahçe'de 2. dönemine başlaya Vitor Pereira, 17. hafta itibarıyla alınan kötü sonuçların ardından takımdan gönderildi. Portekizli hocanın İngiltere'de çalışacağı iddia edildi.

Everton Vitor Pereira'yı istiyor

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Rafael Benitez ile yollarını ayıran Everton'un ilk önce Jose Mourinho'ya teklif götürdüğü fakat dünyaca ünlü hocanın sıcak bakmadığı kaydedildi. Mourinho'dan sonra rotasını Vitor Pereira'ya çeviren İngiliz kulübünün, takımın başına Portekizli hocayı getirmek istediği iddia edildi.

  • Vitor Pereira Fenerbahçe'nin dışında Porto, Al Ahli, Olimpiakos, 1860 Münih ve Shanghai Port'ta görev yapmıştı.

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