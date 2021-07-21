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Evertonlı yıldız oyuncu tacizden gözaltına alındı

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da bir futbolcu, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Yasal nedenlerle ismi açıklanmayan 31 yaşındaki futbolcu, Manchester polisi tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Evertonlı yıldız oyuncu tacizden gözaltına alındı
Everton

Premier Lig'in başlamasına sayılı günler kala, İngiltere çocuk istismarıyla sallandı. Everton'da bir futbolcu çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Everton Kulübü yaptığı açıklamada, polis soruşturmasındaki oyuncunun kadro dışı bırakıldığını doğruladı ve yetkilileri soruşturmalarla desteklemeye devam edeceğini belirtti. İsmi açıklanmayan futbolcu, daha sonra soruşturma sonuçlanana kadar kefaletle serbest bırakıldı.

  • İzlanda basınından Gylfi Sigurdsson iddiası
  • İngiliz basınında futbolcunun ismi açıklanmadı fakat İzlanda basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. İstismar suçundan gözaltına alınan futbolcunun Gylfi Sigurdsson olduğu iddia edildi.

İzlanda basınında yer alan Gylfi Sigurdsson iddiası
İzlanda basınında yer alan Gylfi Sigurdsson iddiası
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