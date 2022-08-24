Exxen üyelik ücretleri ne kadar? Kopenhag Trabzonspor tek maç izlenir mi? Exxen deneme üyeliği var mı?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Kopenhag'ı ağırlıyor. Spor severler, kritik maçı izlemek için Exxen'e nasıl üye olacağını araştıyor. Peki Exxen Spor üyeliği nasıl yapılır? Exxen Spor üyeliği ne kadar? Tek maç için üyelik alınır mı? Deneme üyeliği ile maç izlenir mi? İşte detaylar...

Trabzonspor'un bu akşam saat 22:00'da evinde oynayacağı Kopenhag maçı Exxen Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kullanıcılar, Exxen üyeliği ile Exxen Spor üyeliğini birbiriyle karıştırıyor. Exxen'in üyelik ücreti 9.90 TL olarak biliniyor. Ancak maçları takip etmek isteyenler Exxen Spor paketine sahip olmak zorundadır. Dolayısıyla Exxen'de Trabzonspor Kopenhag maçını izlemek için Exxen Spor üyeliği almanız gerekmektedir.

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Exxen Spor üyeliği ne kadar? Exxen Spor fiyat listesi 2022

Exxen Spor'un üyelik fiyatları Exxen'in resmi internet sitesinde yer alıyor ancak üye ol sayfasına girmeden fiyatları görmek mümkün değil. İşte Exxen Spor'un birden fazla seçeneği ile üyelik fiyatları:

Reklamlı Yıllık Paket – 19.60 (Aylık Ücret)

Reklamlı Aylık Paket – 19.90

Reklamsız Yıllık Paket – 24.90 TL (Aylık Ücret)

Reklamsız Aylık Paket – 29.90 TL

Reklamlı Yıllık Paket – 16.60 TL (Aylık Ücret)

Reklamlı Aylık Paket – 59.80 TL

Reklamsız Yıllık Paket – 54.80 TL (Aylık Ücret)

Reklamsız Aylık Paket – 69.80 TL

Exxen Spor'a nasıl üye olabilirim?

Exxen Spor'a üye olmak oldukça basit ve kolaydır. Ancak Trabzonspor Kopenhag maçının başlamasına kısa saatler kaldığı için yoğunluk sebebiyle üyelik oluşturmanız uzun sürebilir. Öncelikle Exxen'in resmi internet sitesine (exxen.com) giriş yapılır. Ardından ana sayfada yer alan "Ad soyad ve e-Posta" alanları doldurulur. Daha sonra güvenlikli bir şifre ile telefon numarası eklenir. Sonunda ise 'Üyelik sözleşmesi kabul edilerek' devam et butonuna tıklanır ve ilk adım bu şekilde tamamlanır. Daha sonra Exxen Spor üyelik başlığı altında yer alan 'incele' seçeneğine tıklanır. Son olarak ise kendinize ait en uygun fiyatlı paketi seçerek satın alım gerçekleştirilir. Ödemenizin onaylanmasıyla birlikte satın aldığınız paketi anında kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Exxen Spor'un, Trabzonspor - Kopenhag maçına özel paylaştığı üyelik görseli

Exxen Spor'da tek maç satın alınıyor mu?

Spor severler Exxen'de tek maç izlemek için paket arayışı içerisinde ancak platformun tek maç seçeneği şuana kadar ne yazık ki bulunmuyor.

Exxen'de deneme üyeliğiyle maç izlenir mi?

Exxen, platformunu kullanıcıların geneline yaymak için çeşitli aralıklarda, çeşitli kampanyalar düzenliyor. Son olarak düzenlenen kampanyada deneme sürümü ve 1 TL'ye Exxen üyelik gibi alternatifler mevcut ancak Exxen Spor, bu kategoride olmadığı için deneme üyeliğiyle Exxen Spor'da maç izleyemezsiniz.

Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Kopenhag maçı Exxen Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Exxen haricinde, maçı izleyebileceğiniz alternatif kanal ya da platform bulunmamaktadır.

Tüm bu bilgiler haricinde merak ettiğiniz tüm sorular için Exxen.com adresini ziyaret ederek 'Sıkça Sorulan Sorular' kısmına göz atabilir, Exxen müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.

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