Eyüpspor ligi Antalyaspor galibiyetiyle noktaladı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ikas Eyüpspor, sahasında Onvo Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla ligde 15. galibiyetini alan Eyüpspor, puanını 53'e çıkardı. Süper Lig'de 8 beraberlik, 13 yenilgi yaşayan eflatun-sarılı ekip, 38. ve son haftayı bay geçecek.
15. mağlubiyetini yaşayan Antalyaspor ise 44 puanda kaldı.
51. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Safuri'nin sağdan kullandığı kornerde Samudio, ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı. Melih Kabasakal, kale çizgisi üzerinde topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.
72. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta kaleci Muhammed Birkan Tetik, topu kornere çeldi.
87. dakikada Onvo Antalyaspor, farkı 1'e indirdi. Kaleci Muhammed Birkan Tetik'in kısa pasında ceza sahası önünde Hamza Akman topu kontrol etti. Safuri'nin baskısı sonucundan Hamza'nın topu kaybetmesinin ardından meşin yuvarlağı Gaich önünde buldu. Gaich, ceza sahası dışı sağ çaprazda yerden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.
ikas Eyüpspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.