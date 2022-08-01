Ezgjan Alioski Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen sol bek Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir." cümlelerine yer verildi.

Ayrıca Alioski için Al Ahli'ye kiralama bedeli ödenmeyeceği bildirildi.