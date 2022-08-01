Spor Ezgjan Alioski Fenerbahçede
TRANSFER

Ezgjan Alioski Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, uzun süredir farklı farklı takımlarla ismi anılan sol bek Ezgjan Alioski'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ezgjan Alioski Fenerbahçede
Ezgjan Alioski

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen sol bek Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir." cümlelerine yer verildi.

Ayrıca Alioski için Al Ahli'ye kiralama bedeli ödenmeyeceği bildirildi.

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