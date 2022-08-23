Spor Ezgjan Alioski "Galibiyeti fazlasıyla hak ettik"
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Ezgjan Alioski: "Galibiyeti fazlasıyla hak ettik"

Fenerbahçe’nin Adana Demirspor karşısında 4. golünü atan Ezgjan Alioski, karşılaşmanın ardından konuştu. Takımının 2 gol yemesine karşı ortaya karakter koyduğunu ifade eden Alioski, “Taraftarlarımız da bugün gücünü gösterdi” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Ezgjan Alioski: Galibiyeti fazlasıyla hak ettik
Alioski, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.

Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor’u 4-2 mağlup ederken, oyuna sonradan girip takımının 4. sayısını kaydeden Ezgjan Alioski, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Bazı oyuncular taraftarlarımızı provoke ettiler"

Maç sonu galibiyeti değerlendiren Makedon futbolcu, “Rakip takımdan bazı oyuncular taraftarlarımızı maç içinde provoke ettiler. Bu profesyonel bir tavır değil ve futbolun ruhuna da aykırı bir tutum. Bunu kabul edemeyiz. Sonuç olarak da, bugün galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Galibiyeti fazlasıyla hak ettik"

Maçın tamamında kontrolün kendilerinde olduğunu söyleyen Alioski, “İyi oynadığımızı, iyi savaştığımızı düşünüyorum. Bazen galibiyeti elde ederken zorlu anlar olabiliyor. Biz de kalemizde 2 gol gördük ama maç içinde sakin kalmayı başardık. Karakter ortaya koyduk, karakterli bir takıma sahibiz. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bugünkü galibiyeti fazlasıyla hak ettik çünkü sahada birlikte savaştık” diye konuştu.

"Takıma katkı sağlamak istiyorum"

Güzel bir gol attığını ancak önemli olanın galibiyet olduğunu söyleyen Alioski, “Atmış olduğum gol güzel bir goldü ama bana göre en önemlisi takımın galip gelmesiydi. Umarım böyle goller atmaya devam ederim. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Sonuçtan dolayı mutluyum. Taraftarlarımız harika bir atmosfer oluşturdu. Ben bunu daha önce söylemiştim, Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya 1 yıl önce gelecektim ama olmadı. Bugün taraftarlara ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Artı bir motivasyon kattılar. Bu gibi taraftar gücüne her zaman ihtiyacımız var. Ben de futbolumla ve futbolumuzla onları mutlu etmek istiyorum. Galibiyeti kutlayalım ve keyif alalım” diyerek sözlerini tamamladı.

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