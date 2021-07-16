Spor Ezgjan Alioskinin transferi imzaya kaldı
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Ezgjan Alioski'nin transferi imzaya kaldı

Sarı-kırmızılı kulüp, bonservisi elinde bulunan Ezgjan Alioski'nin menajeriyle yaptığı görüşmede transferi bitirme aşamasına getirdi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Ezgjan Alioskinin transferi imzaya kaldı
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Galatasaray, uzun süredir gerçekleştirmeye çalıştığı sol bek transfer konusunda mutlu sona çok yaklaştı. Marco Rui için Napoli, Alex Moreno için ise Real Betis ile masaya oturan sarı-kırmızılı takım, istenen yüksek bonservis bedelleri karşısında görüşmeleri sonlandırdı.

Uzun süredir Crystal Palace ile kontratı sona eren Patrick van Aanholt ile görüşen ve anlaşmaya yaklaşan sarı-kırmızılılar son anda rotasını Ezgjan Alioski’ye çevirdi. Leeds United ile kontratı sona eren ve bonservisini elinde bulunduran Makedon futbolcunun menajeri önceki gün İstanbul’a geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Alioski’nin menajeriyle yaptığı pazarlıklarda önemli bir aşama kaydederken, transfer bitme noktasına geldi.

Alioski’nin makul bir imza parası ve yıllık 2-2.5 milyon Euro arasında bir rakama Galatasaray’a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

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Her pozisyonda oynuyor

29 yaşındaki solak, 2013 yılında Schaffhausen, 2016 yılında ise Lugano’ya transfer oldu. 2016-2017 sezonunda Lugano ile muazzam bir performansa imza atan Alioski, 36 maçta 17 gol 14 asistlik performans sergiledi. Aynı sezon 11 maç santrfor, 11 maç orta saha sağ olarak görev yapan Alioski, orta saha solda 9, sağ kanatta 3, sol bek ve on numarada 1’er maç oynadı. Yıldız oyuncu, o sezon gösterdiği performans sonrasında 2.5 milyon Euro karşılığında Leeds United’a imza attı. Geçtiğimiz sezon Leeds United ile 38 maça çıkan Alioski, 3 gol 3 asistlik katkı verdi. 26 maçta sol bek oynayan tecrübeli sol bek, 7 maçta orta saha sol, 1 maçta ise merkez orta saha olarak görev yaptı.

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