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Famara Diedhiou Aytemiz Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Turuncu yeşilli takım son olarak Senegalli golcü Famara Diedhiou'yu renklerine bağladı.

Haber Merkezi DHA
Famara Diedhiou Aytemiz Alanyasporda
Famara Diedhiou 9 numaralı formayı giyecek.

Aytemiz Alanyaspor, Briston City'den 28 yaşındaki Senegalli golcü Famara Diedhiou'yu kadrosuna kattı. Diedhiou geçen sezon Briston City formasıyla 45 maçta 10 gol 1 asist yaptı.

"Babacar'ın tedavisi devam ediyor"

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Tabii şimdi santraforun babası geldi. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Famara herkesin bildiği bir oyuncu, Senegal milli takımı oyuncusu. Dört yıllık sözleşme imzaladık. Hem kulübümüze hem Famara'ya hayırlı uğurlu olsun. Taliplileri çoktu. İyi yönetilen bir proje kulübü diye Alanyaspor'u tercih etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Önemli bir futbolcu, Alanyaspor'a da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Futbolda şanssızlıklar olabiliyor, mutlaka sakatlıklar da olacaktır. Babacar tedavi sürecinde. O da yakın zamanda sahalara dönecektir. Zaten bir tane santrafor olmaz. Hatta bir tane daha santrafor almamız lazım. İnşallah onu da alacağız. Hem camiamıza hem de Famara'ya hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Taraftarlara söz veriyorum en iyisini vereceğim"

Hedeflerine inandığı için Alanyaspor'u tercih ettiğini ifade eden Famara Diedhiou, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Projeye çok inandığım bir takımdı Alanyaspor. Masaya ilk olarak koyduğum kulüp oldu. Kulübü de araştırdım. Dünyanın her yerinden ve Türkiye'den çok fazla teklif vardı. Başkana çok güvendik ve aile olarak bu kararı aldık. Bütün opsiyonları arkaya atıp Alanya'yı iyi takım ve iyi bir proje olarak seçtik. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Taraftara söz veriyorum. En iyisini vereceğim. Hedeflere ulaşmak ve kovalamak için çok fazla çalışacağım ve en iyimi vereceğim kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

  • “Kariyerimin en verimli zamanını geçireceğim"
  • Alanyaspor'u neden tercih ettiğini anlatan Diedhiou, şunları söyledi: "Burayı tercih etmemdeki ilk önce hedefleri sonra da Alanyaspor'un son yıllarda çizmiş olduğu çok doğru iyi isimler transferler ve Senegalli oyuncuların burada başarılı olması ile her oyuncunun kulüple ilgili iyi şeyler söylemesi ve kulübün iyi anlatılması en büyük sebepti. Ailemin de burada çok mutlu olacağını düşünüyorum kariyerimin de çok daha iyisini vereceğim için Alanya'yı seçtim. Kulübün hedeflerini ulaşması için en iyi vermeye geldim."

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