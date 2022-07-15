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Fassnacht için yoğun mesai

Kadroya iki kanatta da oynayabilen alternatif bir oyuncu kazandırmak isteyen Beşiktaş, Christian Fassnacht konusundaki girişimlerini hızlandırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fassnacht için yoğun mesai
Skorer özellikleriyle dikkati çekiyor.

Kadrosuna önemli isimler katan Beşiktaş, alternatif oyunculara yöneldi. Ligin uzun bir maraton olması ve ikinci yarıdaki Türkiye Kupası maçlarını da düşünen siyah-beyazlılar, sakatlık ve cezalı oyuncular olduğu dönemde onlar kadar etkili isimleri sahaya çıkarmak istiyor.

Beşiktaş bu bağlamda, bir süredir peşinde olduğu İsviçre ekibi Young Boys’un kanat oyuncusu Christian Fassnacht konusundaki girişimlerini hızlandırdı.

Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen sol kanatta ve merkezde de oynayabilen 28 yaşındaki oyuncunun, kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş’ın bonservisi ile kadroya katmak istediği oyuncunun 4 milyon Euro değeri bulunuyor.

Young Boys ile pazarlık halinde olan Beşiktaş yönetimi, bonservis durumunu çözemezse oyuncuyu kiralamanın yollarını arayacak.

Ghezzal'ı aratmayacak

Bu sezon Ghezzal üzerine bir sistem kurmayı planlayan teknik direktör Valerien İsmael’in Christian Fassnacht’ı çok istediği ve Cezayirli oyuncuyu aratmayacak bir kanat oyuncusu olduğu için tercihini bu yönde kullandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Young Boys’la 28 maça çıkan Fassnacht, 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. İsviçre Milli Takımı’nın da formasını giyen 28 yaşındaki oyuncu 15 maçta 4 gol kaydetti.

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