Fatih Karagümrük deplasmanda Erzurumspor'u devirdi! Zirve takibini sürdürdü

Konuk ekibin üstünlüğü ile geçen maçın ilk yarısı 31'inci dakikada Göktan ve 44'üncü dakikada Wesley Moraes'in attığı gollerle 2-0 sona erdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan konuk ekip 83'üncü dakikada Tolga Dabanlı'nın golü ile farkı 3'e çıkardı. 90 + 6'da köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu ile ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. 3-1. Bu dakikadan sonra skoru değiştiren başka atak olmayınca ev sahibi Erzurumspor FK, konuk ekip Fatih Karagümrük'e 3-1 yenildi ve liderlik koltuğundan uzaklaştı.