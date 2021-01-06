Fatih Karagümrük Fenerbahçeli Papiss Cisse'nin peşinde​

Transfer dönemiyle birlikte takımlar kadrolarını kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı. Bu takımlardan birisi de Fatih Karagümrük. Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından sıkça söz ettiren Karagümrük, transfer de hız kesmiyor.
Karagümrük Cisse'yi istiyor
TRT Spor'un haberine göre İstanbul ekibi, Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki golcü oyuncusu Papiss Cisse'yi de kadrosuna katmak istiyor. Devre arası transfer döneminde Emre Çolak, Borini, Bertolacci, Gaston Campi ve Vegar Eggen Hedenstad'ı renklerine bağlayan Karagümrük'de sıradaki hedef Papiss Cisse olmuş durumda.
- Sezon başında Fenerbahçe'ye bonservissiz gelen Senegalli oyuncu, 13 karşılaşmada sarı-lacivertli formayı giydi. Cisse bu maçlarda 3 gol ve 1 asistle oynadı.
Süper Lig'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük'ün devre arasında yaptığı transferler👇
▪#FabioBorini
▪#AndreaBertolacci
▪#EmreÇolak
▪#GastonCampi
▪#VegarHedenstad https://t.co/KX699oR1pE
Süper Lig'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük'ün devre arasında yaptığı transferler👇
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