Fatih Karagümrük Fenerbahçeli Papiss Cisse'nin peşinde​

Transfer dönemiyle birlikte takımlar kadrolarını kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı. Bu takımlardan birisi de Fatih Karagümrük. Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından sıkça söz ettiren Karagümrük, transfer de hız kesmiyor.

Karagümrük Cisse'yi istiyor

TRT Spor'un haberine göre İstanbul ekibi, Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki golcü oyuncusu Papiss Cisse'yi de kadrosuna katmak istiyor. Devre arası transfer döneminde Emre Çolak, Borini, Bertolacci, Gaston Campi ve Vegar Eggen Hedenstad'ı renklerine bağlayan Karagümrük'de sıradaki hedef Papiss Cisse olmuş durumda.

Sezon başında Fenerbahçe'ye bonservissiz gelen Senegalli oyuncu, 13 karşılaşmada sarı-lacivertli formayı giydi. Cisse bu maçlarda 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Karagümrük Trabzonspor'dan transfer yaptı Fatih Karagümrük, savunmasına Trabzonspor'dan takviye yaptı. İstanbul ekibinin Arjantinli stoper Gaston Campi'yi kiraladığı bildirildi.Bordo-mavili takımla sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 3 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asist kaydetti.Karagümrük daha önce de Borini, Emre Çolak ve Bertolacci'yi kadrosuna katmıştı.Fatih Karagümrük yıldızını satıyor: Bu transfer sayesinde kasa dolacak