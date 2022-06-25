Spor Fatih Karagümrük İtalyan orta saha Matteo Ricciyi istiyor
TRANSFER

Fatih Karagümrük İtalyan orta saha Matteo Ricci'yi istiyor

Transferde İtalya’ya yönelen ve iki sezondur bu ülkeden aldığı futbolcularla dikkat çeken Fatih Karagümrük’ün, hedefinde bir İtalyan daha var.

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Haber Merkezi İHA
Fatih Karagümrük İtalyan orta saha Matteo Ricciyi istiyor
Matteo Ricci

Kırmızı-siyahlıların gündemindeki isim İtalya Serie B takımlarından Frosinone forması giyen 28 yaşındaki Matteo Ricci.

Andrea Pirlo’nun takımın başına gelmesi ile birlikte transfer çalışmalarına hız veren Fatih Karagümrük, İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Serie B’de mücadele eden Frosinone takımının orta saha oyuncusu Matteo Ricci ile ilgileniyor. Arjantinli yıldız futbolcu Lucas Biglia’nın Başakşehir’e transfer olmasının ardından bu bölgeye takviye yapmak isteyen kırmızı-siyahlılarda İtalyan teknik adam Pirlo’nun, Ricci transferi için devreye girdiği söyleniyor.

Geçtiğimiz sezon başında Frosinone’ye transfer olan Mateeo Ricci, Serie B’de takımıyla birlikte 31 lig maçına çıktı ve 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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