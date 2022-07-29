Spor Fatih Karagümrük Magomed Ozdoevi transfer etti
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Fatih Karagümrük Magomed Ozdoev'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük transferlerine devam ediyor. İstanbul ekibi, son olarak Rus futbolcu Magomed Ozdoev'i renklerine bağladığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Fatih Karagümrük Magomed Ozdoevi transfer etti
Kariyerinde 313 maça çıkan Magomed Ozdoev, 22 gol atarken 27'de asist yaptı.

Yeni sezona Andrea Pirlo yönetiminde hazırlanan Fatih Karagümrük, Rus futbolcu Magomed Ozdoev'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Rusya Milli Takımı'nın formasını 35 kez giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ozdoev 'in kariyerinde 4 Rusya Ligi, 2 Rusya Süper Kupası ve bir Rusya Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

  • 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Zenit formasıyla 16 maça çıktı.

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