Fatih Karagümrük Magomed Ozdoev'i transfer etti

Yeni sezona Andrea Pirlo yönetiminde hazırlanan Fatih Karagümrük, Rus futbolcu Magomed Ozdoev'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Rusya Milli Takımı'nın formasını 35 kez giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ozdoev 'in kariyerinde 4 Rusya Ligi, 2 Rusya Süper Kupası ve bir Rusya Kupası şampiyonluğu bulunuyor.
- 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Zenit formasıyla 16 maça çıktı.
📣Karagümrük’e hoş geldin Magomed Ozdoev.⚫️🔴
Rusya Milli Takımı'nın formasını 35 kez giyen 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Magomed Ozdoev’i bonservisiyle kadromuza kattık. pic.twitter.com/0texPyo000
📣Karagümrük’e hoş geldin Magomed Ozdoev.⚫️🔴