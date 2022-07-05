Spor Fatih Karagümrük Matteo Ricciyi transfer etti
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Fatih Karagümrük Matteo Ricci'yi transfer etti

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Matteo Ricci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Fatih Karagümrük Matteo Ricciyi transfer etti
Matteo Ricci

Andrea Pirlo'nun takımın başına geçmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Fatih Karagümrük, bir süredir ilgilendiği İtalyan orta sahayı kadrosuna kattığını açıkladı.

Andrea Pirlo devreye girdi

Geride bıraktığımız son iki sezondur İtalya’dan aldığı futbolcularla dikkat çeken Fatih Karagümrük, son olarak İtalya Serie B takımlarından Frosinone forması giyen Matteo Ricci’yi kadrosuna kattı. Haziran ayının son günlerinde oyuncu için kulübü ile görüşmelere başlayan kırmızı-siyahlılar, Teknik Direktör Andrea Pirlo’nun da devreye girmesiyle transferi sonlandırdı.

1 yıllık kiralık sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki orta saha, önümüzdeki sezonda kırmızı-siyahlı formayı terletecek. İstanbul ekibinin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “28 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Matteo Ricci’yi kiralık olarak kadromuza kattık. Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek olan Matteo Ricci’ye hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi

  • Geçtiğimiz sezon başında Frosinone’ye transfer olan Mateeo Ricci, Serie B’de takımıyla birlikte 31 lig maçına çıktı ve 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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