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Spor Fatih Karagümrüklü futbolculara Beşiktaş maçı için prim iddiası
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Fatih Karagümrüklü futbolculara Beşiktaş maçı için prim iddiası

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bu akşam düğüm çözülebilir. Kritik maçların oynanacağı günde flaş bir iddia gündeme geldi. Bu iddiaya göre Fatih Karagümrüklü futbolcular, Beşiktaş maçını kazanmaları halinde adam başı 20 bin Euro elde edecek. Konuyla ilgili kulüpten bir açıklama gelmezken iddialar sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Karagümrüklü futbolculara Beşiktaş maçı için prim iddiası
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 54 puanla 9. sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde prim iddiası gündeme geldi. İddianın detaylarına göre Karagümrük, Beşiktaş maçını kazanması halinde mücadelede forma giyen futbolcular 20 bin Euro prim elde edecek.

Konuyla ilgili olarak Fatih Karagümrük'ten bir resmi açıklama gelmedi. İddialar sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar ise sosyal medyadan Karagümrük kulübüne tepki mesajları attı.

  • Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu olabilmesi için kalan iki maçta 4 puan alması yeterli olacak. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın ise 3 puan önünde yer alıyor.

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