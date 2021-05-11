Fatih Karagümrüklü futbolculara Beşiktaş maçı için prim iddiası

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde prim iddiası gündeme geldi. İddianın detaylarına göre Karagümrük, Beşiktaş maçını kazanması halinde mücadelede forma giyen futbolcular 20 bin Euro prim elde edecek.
Konuyla ilgili olarak Fatih Karagümrük'ten bir resmi açıklama gelmedi. İddialar sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar ise sosyal medyadan Karagümrük kulübüne tepki mesajları attı.
- Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu olabilmesi için kalan iki maçta 4 puan alması yeterli olacak. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın ise 3 puan önünde yer alıyor.