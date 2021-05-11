Fatih Karagümrüklü futbolculara Beşiktaş maçı için prim iddiası Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bu akşam düğüm çözülebilir. Kritik maçların oynanacağı günde flaş bir iddia gündeme geldi. Bu iddiaya göre Fatih Karagümrüklü futbolcular, Beşiktaş maçını kazanmaları halinde adam başı 20 bin Euro elde edecek. Konuyla ilgili kulüpten bir açıklama gelmezken iddialar sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.

Haber Merkezi 11 Mayıs 2021, 15:36 Son Güncelleme: 11 Mayıs 2021, 15:49 Yeni Şafak