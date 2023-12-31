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Spor

Fatih Terim eski öğrencisini istiyor: Yönetim harekete geçti

Panathiniakos teknik direktörü Fatih Terim, bir dönem Galatasaray forması giyen Marcao'yu kadrosunda görmek istiyor. Yunan ekibi önümüzdeki günlerde Sevilla ile görüşmelere başlayıp transferi bitirmek istiyor. Transferin detaylarına ulaşabilmek için haberin içerisine göz atabilirsiniz.

14:16 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 14:17 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fatih Terim - Marcao
Fatih Terim - Marcao

Panathiniakos'ta göreve başlayan Fatih Terim, ara transfer döneminde takımını güçlendirmek istiyor. Terim, yönetime verdiği listede bir isim dikkat çekiyor.


Yunan ekibi, stoper oyuncularından Palmer-Brown ve Magnusson'un yaşadığı sakatlıkların ardından savunmaya eski Galatasaraylı Marcao'yu transfer etmek istiyor. Sevilla forması giyen Brezilyalı oyuncu, İspanyol ekibinde forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Marcao

Yaşadığı sakatlıklar neticesinde fazla forma şansı bulamayan Brezilyalı, bu sezon toplamda 1 maça çıktı.


Panathinaikos, önümüzdeki günlerde Sevilla ile görüşmelere başlayıp transferi bitirmek istiyor.


İlk transferi yapıldı

Panathinaikos yönetimi, Terim'i göreve getirdikten sonra Yunan milli oyuncu Dimitris Limnios'u kadrosuna kattı.


Bakasetas'ı istiyor

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında gelen "Süper Lig'den transfer etmek istediğiniz futbolcu var mı?" sorusuna Bakasetas yanıtını vermişti. Panathinaikos yöneticileri bu transferi bitirmek içinde görüşmelerini sürdürüyor.





#Panathinaikos
#Fatih Terim
#Marcao
#Transfer
2 saat önce
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