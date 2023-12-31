Panathiniakos'ta göreve başlayan Fatih Terim, ara transfer döneminde takımını güçlendirmek istiyor. Terim, yönetime verdiği listede bir isim dikkat çekiyor.
Yunan ekibi, stoper oyuncularından Palmer-Brown ve Magnusson'un yaşadığı sakatlıkların ardından savunmaya eski Galatasaraylı Marcao'yu transfer etmek istiyor. Sevilla forması giyen Brezilyalı oyuncu, İspanyol ekibinde forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Yaşadığı sakatlıklar neticesinde fazla forma şansı bulamayan Brezilyalı, bu sezon toplamda 1 maça çıktı.
Panathinaikos, önümüzdeki günlerde Sevilla ile görüşmelere başlayıp transferi bitirmek istiyor.
İlk transferi yapıldı
Panathinaikos yönetimi, Terim'i göreve getirdikten sonra Yunan milli oyuncu Dimitris Limnios'u kadrosuna kattı.
Bakasetas'ı istiyor
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında gelen "Süper Lig'den transfer etmek istediğiniz futbolcu var mı?" sorusuna Bakasetas yanıtını vermişti. Panathinaikos yöneticileri bu transferi bitirmek içinde görüşmelerini sürdürüyor.