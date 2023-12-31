Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim'in alacağı maaş belli oldu. Deneyimli teknik adam, görevden ayrılan Ivan Jovanovic'in kazandığı ücretin aynısını alacağı aktarıldı. Bu rakam son 10 yılda bir teknik adama verilen en yüksek maaş olmuştu.