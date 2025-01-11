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Fatih Terim ilk lig maçında mağlup! Merih Demiral'lı Al Ahli kazandı

Fatih Terim ilk lig maçında mağlup! Merih Demiral'lı Al Ahli kazandı

09:2811/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
DHA
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Al Shabab teknik direktörü Fatih Terim, maçı saha kenarından takip etti.
Al Shabab teknik direktörü Fatih Terim, maçı saha kenarından takip etti.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab'ın başına geçen teknik direktör Fatih Terim, ilk lig maçında Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli ile karşılaştı. Milli futbolcunun kendi kalesine gol attığı mücadeleyi, Al Ahli 3-2 kazandı.

Teknik direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başında geçtikten sonra ilk lig maçına Al Ahli karşısında deplasmanda çıktı. Ev sahibi Al Ahli Jeddah, Ivan Toney maçın henüz 1. dakikasında attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından 13. dakikada Gabri Veiga'nın golü geldi. Maçın ilk yarısı 2-0 sona erdi.


2. yarının hemen başında ev sahibi takım Saad Yaslam ile 3. golünü buldu. Farkı azaltmaya çalışan Fatih Terim'in takımı Al Shabab'ın 72. dakikadaki atağında Melih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle skor 1-3'e geldi. Musab Fahz Aljuwayr'un maçın son dakikasında bulduğu gol yeterli olmadı ve Al Shabab sahadan 3-2 yenik ayrıldı.






#Fatih Terim
#Al Shabab
#Merih Demiral

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