Fatih Terim ilk lig maçında mağlup! Merih Demiral'lı Al Ahli kazandı

2. yarının hemen başında ev sahibi takım Saad Yaslam ile 3. golünü buldu. Farkı azaltmaya çalışan Fatih Terim'in takımı Al Shabab'ın 72. dakikadaki atağında Melih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle skor 1-3'e geldi. Musab Fahz Aljuwayr'un maçın son dakikasında bulduğu gol yeterli olmadı ve Al Shabab sahadan 3-2 yenik ayrıldı.